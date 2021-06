Tapal vahetus pealik

"Kolonel Merilo on läbi aastate olnud meile eeskujuks. Tema on see inimene, kelle nägu mulle alati ette tuleb, kui ma mõtlen kaitseväe põhiväärtustele – ausus, avatus, koostöövõimelisus, aga eelkõige asjatundlikkus," ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Kindralmajor Palm lisas, et endise 1. jalaväebrigaadi ülemana on tal hea meel näha, et brigaad on tugevam, tegusam ja ühtsem kui kunagi varem. Seda tänu heale meeskonnale ning senisele juhile kolonel Vahur Karusele.