Juhtkiri: eestlane keset kuumalainet

Tundub, et inimesel on kogu aeg ilmaga häda: kas on liiga külm või liiga kuum, liiga vihmane või liiga kuiv, liiga tuuline või tapvalt lämbe. Ilmajuttu jagub meil tõenäoliselt pikemalt kui inglastel. Aga eks ole tõsi, et tavalist mõnusat ilma unustame kiita või üldse jutuks võtta. Jutt jutuks, aga praegu tuleb meeles pidada, et peakate ja veepudel on kuumaga elutähtsad.