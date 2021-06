Tihtipeale avaldatakse ajalehes kuulutus, et sinna ja sinna võeti tööle spetsialist ja mis nüüd viga: kus nüüd alles hakkab asi liikuma ja kõik hakkab olema nagu lust ja lillepidu. Aga spetsialistil ja spetsialistil võib olla päris suur vahe. Kõik sõltub sellest, kui kompetentne see spetsialist on. Ega haridust peagi palju olema, tänapäeval saab spetsialistiks selletagi. Meil on isegi ministritoolile pääsenud mõned niisugused, kes pole viitsinud ülikoolis käia, aga tulevad Eesti riigi juhtimisega suurepäraselt toime.