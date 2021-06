Varjupaigast lahkud hea ja sooja tundega südames

Mind lasti sisse (ja veel pildistama!) tänu ausale ülestunnistusele: “Kohati on mul tunne, et koerad on ainsad inimesed, kes mind mõistavad ...” Pean mainima, et läksin varjupaika väikese eelarvamusega. Loomasõbrana kartsin, et varjupaiga külastus on masendav, kuid iga hetkega mõistsin üha enam, et ma pole nii sügavalt kunagi varem eksinud.