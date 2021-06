Simunas kõlavad varemeist püütud helid

Simuna Püha Siimoni kirikusse toovad 21. juuni õhtul kitarrist Andre Maaker ja keelpillikvartett Prezioso elegantse programmi "Old church – varemeist püütud helid".

Kirikuvõlvide all saab nautida imeliselt müstilist muusikat, kuhu Andre Maaker on juba aastaid kogunud oma nägemusi ja visioone seoses vanade kirikute meeleoludega. Kontserdil kuuleb tema teisigi teoseid.

Varemeist püütud helisid esitavad Andre Maaker kitarril ning keelpillikvartett Prezioso: viiulil Hanna-Liis Nahkur ja Mari-Katrina Suss, vioolal Helena Altmanis, tšellol Andreas Lend. Kavas on Andre Maakeri "Old church I–VI" ja teisi teoseid.

"See oli juulis ja septembris 2015, kui käisin kirikute varemetes kuulatamas ja pilli mängimas," rääkis Andre Maaker. "See on umbes nii, nagu käiakse rahvapärimust kogumas, mina käisin vanade müüride vahelt helisid kogumas. Istusin, ootasin, kuulatasin ja mängisin – kiriku seintelt kumisemas mineviku kihid, minus aga tukslesid avanemisootel tuleviku helid, lae asemel peegeldumas taevasina lõputus."