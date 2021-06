Vinni perekodu laieneb ühe perega Roelasse

Samas kortermajas, kuhu perele kodu saab, asuvad veel õpilaskodu korterid. "Minu teada pere on alles komplekteerimisel," rääkis Võrno ja pidi tunnistama, et eks neid lapsi, kellele on vaja lahendusi pakkuda, paraku jätkub. Tema teada on Vinni perekodus lapsi mitmelt poolt Eestist.

"Elukeskkonna mõttes on ikkagi kõige õigem, kui laps on oma kodus oma vanemate juures," kõneles Võrno ja nentis, et kui sellega kaasnevad teatud probleemid, tuleb pakkuda asendusteenust. "Tähtis on see, et lastel on kõht täis, nende eest on hoolitsetud ja lapsed saavad hariduse. Siis on neil omal hiljem oskused luua loomulik elukeskkond ja minna edasi," lisas vallavanem.