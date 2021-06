Pole mõtet korrata tuntud ütelust, et keegi teeb plaane ja keegi naerab. Nii mõnedki on loobunud plaanide, sealhulgas puhkuseplaanide pidamisest. Eks ikka seepärast, et kui need ei suju, aga koroona aitas sellele tõhusalt kaasa, asendub puhkus stressiga. Küllap paljudes peredes on puhkuseplaanide seadmine pikk protsess, täis vaidlusi ja kompromisse. Järgnevalt tuleb juttu nende puhkusest, kes siis, kui tavakodanik puhkab või niisama lõbutseb, on tööl.