Kullateraline muusikahing. Anne Peäske (1946–2021)

Virulaseks hakkas Anne Peäske 1990. aastate alguses. Lõpetanud töö Eesti Televisiooni muusikasaadete vanemtoimetajana, sai temast õpetaja Kadrinas ja Rakveres. “Mu põlved värisesid, kui ma esimesse tundi läksin. Ma polnud ju kunagi lapsi õpetanud. Olin kogu aeg arvanud, et ega ma tõesti midagi muud ei oskagi kui seda va televärki. Täna võin öelda, et võibolla pidanuks hoopis varem just õpetamisega algust tegema, sest see on sadu kordi tänuväärsem tegevus,” meenutas ta Kadrina vallalehes Kodukant.