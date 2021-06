Tallinna kunstihoones aasta algul eksponeeritud näitusest “Elust välja lõigatud”, mis koosnes kollaažidest, taimedest ja videotest, toodi Rakverre kollaažid, sest postrid sobivad kunstniku sõnul kõige paremini linnaruumi. “See on minu vormistus sellele teemale. Pealkiri tuli sellest, et tööd on kollaažitehnikas tehtud, paberist välja lõigatud. Need on elust välja lõigatud mõnes mõttes.”