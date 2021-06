NATO velotuuri etapil väntas kaasa president Kersti Kaljulaid

Velotuuri teise päeva hommikul ühes liitlastega startinud president Kersti Kaljulaid leitsaku käes 169 kilomeetri pikkuse etapi sõitmise ees hirmu ei tundnud – president on küllalt kange sportlane. “Suve jooksul vahest 2000 rattakilomeetrit tuleb kokku. Varem eelistasin jooksmist, aga vanuse kogunedes pole tulemused enam need, enda vanadele tulemustele alla jääda pole nii tore, olen üsna äsja rattasõidule üle läinud,” võttis Kaljulaid sportliku seisu enne starti kokku.

Liitlasvägedega ühiselt võidupüha tähistamisest ja ajaloosisuga kontaktis olemisest rääkides avaldas president lootust, et eestlastele on oluline vaagida nii meie ajalugu üldiselt kui ka võidupüha olemust. “Ma tahaksin loota, et mäletatakse. Okupatsiooni ju veel mäletame, kui ränk see aeg meile oli. Äsja möödus 80 aastat küüditamisest – kui mõelda, siis kaotasime ühe ööga viiendiku oma ohvitserikorpusest,” rääkis president Kaljulaid.