“Nii palju saan öelda, et selles tükis on seitse tegelast, kellest üks jääb lõpuks ellu,” rääkis lavastaja Aare Toikka. “See ei ole klassikaline vestern, oma filosoofiline taust on ka, aga möllu ja madinat on palju. Toimub inimjaht, kuigi asi algab peale väga rahulikult: noor kirjanik Ervin satub suvitama ühte Virumaa turismitallu.”