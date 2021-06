Kolumn: Ükssarvikute kool

Kuid kellele jääb süü? Kas sellele, kes ei saanud aru, või sellele, kes kehvalt seletas? Aga kogu see kuldaväärt info langes tol hetkel kui külmadele kerisekividele. Kõnealust spektaaklit esitati saates “7 vaprat” ja see on vaadatav autori pilti peidetud QR-koodi skannides. Lavastuslik ülesehitus on lihtne: Üllar etendab startup’i loojat/startup’i, kelle ümber kogu tants käib. Üllari kõrval eesliinil olevad neiud sümboliseerivad ingelinvestoreid, tagumised aga tööliseid, kes reaalselt idee ellu viivad – neiu mustas esindab programmeerijaid ning meesterahvas turundust ja müüki.

Ka kostüümid on väga tundlikult valitud. Õhulis-lilleline kleit ja äraolev hoiak sümboliseerivad boheemlaslikku investorit. Seevastu punases kleidis neiu hoopis korporatiivset excelisti. Programmeerijaid etendav tantsija on teadlikult riietatud võimalikult silmatorkamatult – temal palk jookseb ja vaja on koodi kirjutada, mitte võimelda. Kuigi tema tants annab mõista, et tal on startup’is ka väike osalus.