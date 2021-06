Laupäevasel avakatsel näitasid Citroën C3 Rally2 autol sõitev Eesti-Briti ühismeeskond absoluutklassis kaheksandat aega. Kuigi katse tulemus oli korralik, said Poom ja Garrod katsel aru, et legendis on nende kiirete teede kohta liiga palju infot, mida kohati oli piloodil väga raske vastu võtta.