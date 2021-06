Tabamus: peenar, kus kasvavad konnad ja putukad

Mõisarahvas on hooldatud lillepeenarde vahele jätnud riba, kus saavad end koduselt tunda need, kes eelistavad elutegevuseks varjulisemat keskkonda. Kindlasti on sitikad-satikad ja teised pisikesed elukad praeguste kuumade ilmade juures mõistlikele inimestele selle eest väga tänulikud.