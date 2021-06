Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 16-22 kraadi. Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 2-6 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,6 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 16-18 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on äikest ja välistatud ei ole rahe. Puhub lõunakaaretuul 2-8, puhanguti kuni 11 m/s. Äikese ajal esineb tugevamaid tuuleiile. Sooja on 30-35, rannikul kohati 25 kraadi.