Rakke lähistel oli raske liiklusõnnetus, juht hukkus

Hommikul kella 10.52 ajal paiskus Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva maantee kilomeetril 45,7 kraavi raskeveok. Esialgsetel andmetel sõitis veoautot juhtinud mees teelt välja ja sõiduk paiskus vastu puud. Paraku sai sõidukijuht nii raskeid vigastusi, et suri sündmuskohal. Päästjad püüavad autot teele tõmmata. Veoki jäljed on sulanud pinnases hästi nähtavad, nende järgi saab aru, et veok on vahepeal kaldunud vastassuunavööndisesse. Teadmata on, kas juht sooritas möödasõitu või juhtus autol mingi tehniline rike. Jäljed näitavad, et juht on sõiduki oma ritta tagasi keeranud ja võssa sõitnud oma sõidusuunal. Kohal on Tartu kiirabibrigaad. Politsei reguleerib liiklust.