Tapa–Loobu matkal ei tapnud kuumus kedagi ja matkast loobujaid oli vähe

Kadrina vabatahtliku päästekomando pealik Raido Nagel kõneles, et pritsiti siiski neid, kes selleks soovi avaldasid, ja lastel oli eriti lõbus. "Lasime neil natuke selle vooliku teises otsa ka olla. See oli nendele päris põnev," ütles ta ja kinnitas, et surve oli voolikutes madalaks keeratud. "Muidu me otsiks siiamaani neid lapsi sealt taga," lausus pritsimeeste pealik naerdes ja selgitas, et survet on võimalik reguleerida.