Farmiloomadel on palavusega omad raskused

Suure kuumuse tulekuga peab talupidaja muretsema ka loomade eest, eriti kui neid on palju. Kõigile on ühtselt mõistetav, et inimene võiks looma sel hetkel aidata nii palju kui võimalik. "Loomad saavad hästi hakkama, tuleb lihtsalt uksed ja aknad lahti hoida, sest tuul aitab jahutusele hästi kaasa," sõnas põllumees Ain Altermann.

Kogenud põllumees kõneles veel, et on ka olemas teisi lahendusi, nagu näiteks vihmutid, mis pisardaks loomade peale vett. Sellist lahendust aga paljud talupidajad Eestis ei kasuta kuna selliseid kuumalaineid ei esine väga tihti ja pole finantsiliselt mõtet sellel aga leitakse kindlasti alternatiive. Kindel on see, et loomad peavad saama varju ja jahutust, muidu võib see lihtsalt kurvalt lõppeda. Palav loom on loium kui tavaliselt ja toodab vähem saaki.