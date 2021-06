Õnnetus juhtus mõned minutid enne kella 11. “Teada on nii palju, et veok tegi möödasõitu traktorist, ja kui juht omasse ritta keeras, hakkasid haagis ja koorem ilmselt kõikuma,” rääkis sündmuskohal olnud politseinik Jaanus Mätas. “Kas keegi tuli vastu ja ta tegi seepärast liiga äkilise liigutuse, seda ei tea. Igatahes on näha, et veoki bensiinipaak on vastu maad käinud.”