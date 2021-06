30 aastat mobiilsidet Eestis

Tõsi, nii kõnehind kui ka mobiiltelefon ise olid tollaseid sissetulekuid arvestades ülikallid ning 1991. aasta lõpus kasutas EMT teenuseid kõigest 150 klienti. Ettevõte tegi tollal praegu üsna humoorikana mõjuva prognoosi, et Eestis on turgu umbes 6500 mobiilikasutajale. Tegelikult arenes mobiilside järgmiste aastate jooksul väga kiiresti ja on praeguseks üks meie elu kõige märgatavamalt mõjutanud tehnoloogiaid. Hoolimata kõrgetest hindadest hakkasid mobiilileviga kattuma suuremad linnad ja tähtsamad maanteed ning 1992. aasta lõpuks oli võrgus ligikaudu 2500 klienti. Arvestades tollast palgataset ja kõneminuti hinda (kohalik kõneminut maksis üle 5 krooni, keskmine palk oli sel aastal 549 krooni), oli see väga suur hulk. Rääkimata praeguses mõistes hiigelsuurtest telefonide hindadest, mis jäid suurusjärku 10 000 – 20 000 krooni.