Eismal tervitab puhkajaid taasavatud külapood

Paljud mäletavad, et pisikeses mereäärses Eisma külas oli kord kaks poodi: üks praeguse sadama lähedal, teine pisut Kandle pool, tuntud kui Antsu pood. Siis aga kadus üks ja viimaks sulges uksed teinegi. Läks nagu ikka: Eisma küla jäi kaupluseta ning kohalikud elanikud ja suvitajad pidid lootma kauplusbussile või siis käima kilomeetrite kauguselt endale esmavajalikku soetamas.

Aastal 2017 aga avasid ettevõtlikud külaelanikud Eismal pisikese külapoe. Vaid üheksaruutmeetrise kaupluse võttis rahvas kiiresti omaks ning sellel suvel, pärast kaheaastast pausi, on Eismal võimalik taas sisseoste teha. Omanikke vahetanud poe eesotsas on nüüd tegusad naised Marika Kaselo ja Grete Zirk, kaupluse eelmine omanik Raido Kuum on neile aga igati toeks nii nõu kui ka jõuga. Kuuma sõnul ei olnud tal koos abikaasaga enam pere kõrvalt jaksu poega majandada.