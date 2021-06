Priit Raamat: olukord prügiga on kordades paranenud, aga selgitustööd tuleb teha pidevalt

Ehkki Priit Raamat on Lääne-Viru jäätmekeskuse tegevjuht, on tema juured Saaremaal. FOTO: Erakogu

Priit Raamat on Saaremaalt pärit ja suutnud Lääne-Virumaal elades säilitada oma muheda ö-tähe. Jäätmekeskuses on ta tegevjuhina töötanud asutuse algusest peale. Ta selgitas, et sorditud pakendeid maakonnas ei käidelda, sest see tegevus on antud spetsiaalsetele pakendiorganisatsioonidele ja üldisest jäätmekäitlusest eraldatud.