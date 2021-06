Lääne-Virumaale koroonapositiivseid ei lisandunud

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3584 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 37 ehk üks protsent testide koguarvust, teatas terviseamet. Ööpäeva jooksul manustati 8624 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 547 138 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 405 088 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 50,3 protsenti.