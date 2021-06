Võduveres pühitseti Võidupühal sisse Vabadussõja mälestusmärk

Võduvere külavanem Ülo Kais rääkis, et mälestusmärk oli üles pandud juba varem, kuid eile toimus pidulik avamine. Asetati lilled ja Viru maleva kaplan Tauno Toompuu pühitses mälestusmärgi sisse. Mälestusmärgi tegid valmis ja aitasid püsti panna Rakvere Ametikooli poisid. "See on käsitööna nende õppetöökojas tehtud. Seal on metallkarkass sees ja betoon peale valatud, " teadis külavanem rääkida ja kiitis, et vald lasi mälestusmärgi juurest läbi kulgeva teelõigu peale mustkatte ka panna.