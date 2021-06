Rauno jagas oma kogemust ja kirjutas, et enamik tuttavaid on juba kursis, et seda meest on raske tagasi pitsi tõstma sundida. "Vot just, jätsin ma oma igapäevase joomise päevapealt. Enne seda pidin iga päev saama vähemalt kaks õlut, aga enamjaolt läks rohkem. Esimene suurem tüli oli praeguse abikaasa ja laste emaga, viis mu selleni, et kas jätkata või mitte. Otsustasin proovida alternatiivi. Nüüd olen juba kaks aasta piimatoodete tarbimisel. Võin öelda, et olen pääsenud kurjusest ja sõltuvusest," rääkis mees, kes on eeskujuks oma lastele, kellest viis on kasulapsed, lisaks oma kaksikutele lastele.