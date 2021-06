Taali mesila perenaine Aili Taal kinnitas, et kahvel jõudis kohale ja on aukohal mesila tooteid tutvustavas ruumis. Enne kahvli üleandmist ütles perenaine naerdes, et tuleb vist lokid pähe teha. "Hea meel on, et me maitseaasta sündmustes osaleme ja LEADER-tegevuse partnerid andsid kahvli üle," rääkis Aili Taal. Tema sõnul kannavad Taali Mesila OÜ tooted Põhja-Eesti toidu märgist üsna projekti algusaegadest peale.