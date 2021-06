Muinasaegne Rakvere osutus palju suuremaks, kui seni teati

Kaks aastat tagasi ehitati ümber Rakvere Pikka tänavat ja koos sellega toimusid seal Martin Malve, Janika Viljati ja Sven Udami juhtimisel arheoloogilised kaevamised. Juba toona olid arheoloogid üllatunud. Varasemast oli küll teada, et Kolmainu kiriku juures on vana kalmistu, kuid see osutus seni arvatust suuremaks.