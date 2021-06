Maakonna populaarseimad järved kutsuvad suplema

Mageda veega siseveekogud lähevad hinda, kui kõlavad jutud, et meri on lõõskavast kuumusest hoolimata külm. Tuule suund mängib merevee temperatuuri puhul suurt rolli. Vana tõde on see, et kui tuul puhub maa poolt, liiguvad soojad veemassid avamerele, kui tuul on merelt, siis tuleb soe vesi koos lögaste vetikate ja saastaga kalda äärde. Aga me elame ometi kümnete järvedega maal. Ning inimesed on paljud neist omaks võtnud – mõned ka omastanud – ja paljude kallastelt leiab mugavusi mitmele maitsele.