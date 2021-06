Eriti vahva on tema kevadine mängulend, kui sorr kõvasti tiibu laksutab ja vahel ka ootamatult kräunatab. Kõige lihtsam on aga öösorri olemasolust aimu saada tema laulujorinat kuuldes, see kostab öises vaikuses päris kaugele. Ükski teine lind sellist sorinat ei esita, segi pole seda millegagi ajada. Jorin on pikk, vaid helikõrgused muutuvad aeg-ajalt. See hääl meenutab voki vurinat, aga kas oled seda üldse kuulnud? Tänapäeval on ju ketramine unustatud tegevus, väga vähestel on veel ehk vokk toanurgas ja küllap siis pigem moe pärast. Sellest on kangesti kahju. Öösorri on ikka ketrajalinnuks kutsutud, aga ka kitselüpsjaks.