Kolumn: rohelistele appi

Paradiislik, roheline ... Ahjaa, roheline. Roheline tuletab valusalt meelde Eesti poliitikaelu. Siin on toimumas suuremat sorti nihked. Kui poliitikaanalüüse lugeda, jääb vägisi mulje, et mõne aasta pärast määravad meie elu Eesti 200 ja EKRE. Pärast aastaid kestnud identiteedikriisi pole Isamaal enam lootust. Kui keskerakonnal õnnestub lahendada oma korruptsioonimured, võtab see ikkagi aastaid. Sotsiaaldemokraadid ei leia kuidagi seda nõksu, millega uuesti edu saavutada. Reformierakonna puhul tundub, et varasemate aastate vigadest ei ole õpitud. Jääb Eesti 200, kes võtab teistelt parteidelt üle piisava hulga liberaalset liikmeskonda ja valijat, ning EKRE, kes saab endale mitteliberaalse (vist mitte küll kogu konservatiivse) valijaskonna.