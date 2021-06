Paberleht kannab mitmekordset tähendust ja pakub rikkalikult taaskasutusvõimalusi

Omal ajal pani vaene mees vastutuult sammudes ajalehe oma vileda mantli alla ja see hoidis ihu soojas. Sooja on trükisõna jaganud mitmel moel, sest sageli pöörduvad toimetuse poole need, kellest endist või kelle lähedasest on lugu ilmunud või kelle nimi lehes ära mainitud. Just paberlehte usaldatakse mälestuste talletamiseks.