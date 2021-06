Kung fu komöödia "Nähtamatu võitlus"on õigeusu kloostrist 70ndate Nõukogude Liidus. Kuna Rainer Sarneti plaan on ühendada pealtnäha vastandlikud asjad – nali ja pühadus, Black Sabbath ja mungalaul, popkultuur ja religioosne kunst, siis see on kokteil, mida varasemalt sellisel kujul ei eksisteeri. "Väga julgete ettevõtmistega võib rahastamisel minna kahtepidi – originaalsus võib olla hinnas, aga uue ja tundmatuga kohtudes võivad otsustajad hoida ka ettevaatlikku joont," märkis filmi produtsent Katrin Kissa. "Eurimages’i toetus on viie riigi koostöös valmiva "Nähtamatu võitluse" viimane oluline rahastusotsus, nurgakivi. Nüüd võime kindlalt öelda, et alustame selle aasta augustis võtteid," lisas ta.