Roolijoodik rammis maja seina sisse kaks auku

Mures pererahvas oli väga üllatunud, kui jaaniööl põrutas roolijoodik Ford Focusega vastu nende maja seina. See oli nagu välk selgest taevast. Ja see ei juhtunud mitte korra, vaid koguni kaks korda. “Kokkupõrge oli sedavõrd tugev, et maja sein on isegi seestpoolt punnis,” kurtis perenaine. Auke tekkis kaks ilmselt seetõttu, et mingil asjaolul põrkas vastu seina kihutanud auto selle vastu teist korda veel.