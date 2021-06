Talvist Rakveret hakkavad seirama teeilmajaamad

Rakverre on talihooajaks kavas paigaldada kuni viis teisaldatavat teeilmajaama, mis informeerivad teehooldajaid juba varakult võimalikust libedusest või lumesajust. Tegemist on prooviprojektiga ja teadaolevalt on linnatänavatel sellised ilmajaamad kasutusel vaid Tallinnas ja Viimsis.