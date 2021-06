Juhtkiri: kuninganna ei ole alasti

Hoolimata lumehelbekeste ajastust kergejõustikurekordid ikkagi paranevad. Meie Lishanna Ilves võttis kätte ja hüppas nädalavahetusel 6,66 meetrit kaugust, mis viis ta omaealiste Euroopa edetabeli juhiks ja on arvestatav tulemus ka täiskasvanute maailmas. Kõik ei ole veel kadunud.

Jah, kergejõustiku keskmine tase on langenud. Seda küll tunnetuslikult – seda pole uuringutega kinnitatud. Ja populaarsus harrastajate hulgas on samuti langenud – Eesti meistrivõistlustel(!) oli mõnel alal stardis kaks-kolm sportlast. Nii et mõni autasu jäigi korraldaja sahtlisse. Aga kõik ei ole veel kadunud, nagu kord juba öeldud.