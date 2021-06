Vastukaja: hüpoteetiline vastuseis Käsmu sadamale

Peale mõne nädala eest ilmunud härra Virko Sirkeli Käsmu sadama detailplaneeringu teemalist kommentaari Virumaa Teatajas ei saanud ma jätta kirja panemata mõningaid oma seisukohti vastukaaluks avaldatud väidetele. Olen artikli autoriga kohtunud vaid ühel korral – Käsmu sadama detailplaneeringu avalikul arutelul, ja sealgi väga põgusalt. Ilmselt on tegemist tubli kaluri ja toreda inimesega. Suvalistest ja põhjendusteta väidetest ning paarist kindlas kõneviisis esitatud valest kokku lapitud kirjatükk paneb aga imestama. Kõigil on vaieldamatult õigus oma arvamusele. Valeväited on mõistlik siiski kummutada, et need ei saaks levides põhjustada asjatut kahju.

Üks vähestest, aga kindlalt tõestest faktidest, mida härra Virko Sirkel esitab, on see, et Käsmu on osa Lahemaa rahvuspargist. Muidugi on! Kas keegi väidab vastupidist? Kuna Virko Sirkel proovib näidata Käsmu sadama detailplaneeringut igast otsast nii kehvana, kui ta seda vähegi suudab, jätab ta arusaadavalt mainimata kõik need olulised üksikasjad, mis tema püha eesmärki ei täida.