Lishanna Ilves pani Ksenija Balta kotti

Ilvese tulemus pani kommentaariumid kahisema. Nimelt oli Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) päev enne tema sooritust teada andnud, et Eesti esindaja Ksenija Balta on saanud olümpiamängudele personaalse kutse. Balta on teatavasti samuti kaugushüppaja, kuid Eesti meistrivõistlustel kaotas ta Rakvere neiule enam kui 40 sentimeetriga. Miks läheb olümpiale veteransportlane ja mitte noor talent, küsis nii mõnigi spordihuviline.

Kadrioru staadionil Eesti kergejõustikumeistrivõistlustel hüpatud 6.66 on Lishanna Ilvese uus isiklik rekord. Parajasti Rakveres Mikk Jooritsa juhendamisel trenni teinud Lishanna ise ütles õnnestunud võistluse kohta, et ta on küll rahul tulemusega, aga see oli kaugel ideaalist. “Ma muidugi ise ka ei uskunud,” lausus ta Virumaa Teatajale antud lühiusutluses. “Hoojooksuga tuleb veel tööd teha. Kuna suve peamiseks eesmärgiks on kuni 23-aastaste (U23) Euroopa meistrivõistlused, mis toimuvad sobivalt Tallinnas 8.–11. juulil, on selle parandamiseks veel aega ja võimalust.”