Pühapäeval trikitavad Viru-Jaagupis koerad

Pühapäeval algusega kell 12 näitavad Viru-Jaagupis oma oskusi trikikoerad, tsirkusekoerad ja politseikoerad. Rakvere Koeraspordi Klubi paneb püsti agility raja ja demonstreerib, kuidas omanik saab koos koeraga aega veeta. Selgituseks olgu lisatud, et agility on lõbus koeraspordiala, kus koer peab läbima takistusraja võimalikult kiiresti ja võimalikult vähe eksides ning peremees või –naine jookseb kõrval kaasa.

Ürituse korraldaja on kennel Gayenna omanik Tea Krihvel ning ta toonitas, et igaüks, kel üritusel koer kaasas, saab samuti raja läbida. „Loodetavasti nakatub ühtlasi pisikuga, mis tekitab soovi võtta koerapidamisest maksimum, pakkuda ajutööd oma koerale ja kvaliteetset ühist aega nii koerale kui omanikule,“ sõnas Krihvel. Ta on tõeline entusiastist, kel kodus kasvab neli Tiibeti mastifit. „Otsustasin ürituse korraldada selleks, et inimestele meelde tuletada, et koerad on võrratud,“ sõnas Krihvel.