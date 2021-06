Maakonda uusi koroonapositiivseid ei lisandunud

Enim uusi positiivseid testitulemusi laekus taas Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 21 inimesel. 14 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 30,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1 protsent.

30. juuni hommikuse seisuga viibib haiglas 21 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 6 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 6 inimest. Ööpäeva jooksul avati 3 uut haigusjuhtumit.

Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Ööpäeva jooksul manustati 8421 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 557 478 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 435 674 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 51,1 protsenti.