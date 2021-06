Juhtkiri: see pisike heategu

Doonoritelkide juures võib alati näha sagimist ja tunglemist ning see on igati rõõmustav, kuna doonoriks olemine ei maksa inimesele midagi, on suuremalt jaolt valutu ja annab mõnusa enesetunde heateo tegemise tõttu. Mis kõige tähtsam: loovutatud verepiisk võib päästa kellegi elu.