Ükssarvikud kogunesid suvelaagrit pidama

Mitmel pool Eestis huviringina tegutsev 2018. aastal Viimsi koolist alguse saanud HK Unicorn Squad ühendab 10–14-aastased teadushimulised tüdrukud. Tüdrukutele suunatud teadusringiga tehti algust peamiselt selle tõttu, et teadusringides on üldiselt tüdrukuid väga vähe. Nimelt osaleb keskmises teadus- või robootikaringis kümne lapse kohta vaid kolm tüdrukut.

Ükssarvikumeeskonna juht Liis Koser on aga kindel, et tüdrukud on teadusest samavõrd huvitatud kui poisid, neile meeldib samamoodi robotitega mängida ja tehnikaga tegeleda. “Segahuviringides aga tekib tihti olukord, kus poisid tegutsevad julgelt, ent tüdrukud jäävad kõrvale vaatama,” lausus Koser. Liis Koseri sõnul on neil Unicorn Squadiga soov muuta ühiskondlikku hoiakut, mis suunab tüdrukuid üldiselt olema vaiksed, vagurad ja tublid ning mitte segama.