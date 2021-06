Rakvere ajalooline polikliinik pannakse sügisel müüki

“Täna on minul selline otsus laual ja ettepanek oli, et keset suve pole mõtet müüma hakata. Inimesed puhkavad ja on COVID-ist vabanemise järel vallatusi täis,” sõnas Suurkaev ja selgitas, et tervishoiukorralduse seaduse alusel on haigla muutunud südalinnapolikliinikus üürile andjaks, aga üks tervishoiuasutus ei tohiks sellist majandustegevust teha. “Kuni me ise veel seal majas olime ja kasutasime aktiivselt üle poole pinnast, oli selle maja ülalpidamine justkui õigustatud. Nüüd on jäänud ainult röntgen, mille osakaal kogu selle maja mahust on väga marginaalne,” rääkis haigla juht.