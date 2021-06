Koerakasvataja: suurim karistus on koerale autosse panek ja töölt ära tulek

Karmikarvalised saksa linnukoerad on lisaks kassi kombel diivani armastamisele ja heale läbisaamisele lastega jahimeeste väärt abilised: nad leiavad linnu üles ning toovad selle peremehele. Nende imeliste koerte kasvatamise on oma südameasjaks võtnud maakonna külje all Kuusalu vallas tegutsev Tatjana Mihaljova.