Verd käis loovutamas poole rohkem inimesi kui tavaliselt

Verekeskuse õendustöö koordinaator Artur Jakobson rääkis, et tavaliselt käiakse maakondades verd kogumas ühel päeval, aga suvetuuri raames ollakse seekord kohal kaks päeva. “Tänast päeva ei oska ennustada, aga eile käis tavapärase 70–100 inimese asemel verd loovutamas 140 inimest,” kõneles Jakobson eile ennelõunal.

Tema sõnul pandeemia vere kogumist ei takistanud. “Saime verd koguda tavapäraselt, kuna järgisime hoolikalt hajutamise ja ruumi täitumuse reegleid. Ainuke erinevus oli, et pöörasime kõrgendatud tähelepanu hügieenile, töötajad kandsid respiraatoritega maski ja külalised tavalisi maske. Rõhutasime, et inimesed tuleks verd loovutama vaid juhul, kui nad on täiesti terved, ning nad võtsid seda kuulda,” kõneles Jakobson.