Rakvere vald nimetas juba presidendi valijamehe

Eesti president järgmiseks ametiajaks valitakse ajavahemikul 10. augustist 29. septembrini. Põhiseaduse järgi asub presidenti valima 101-liikmeline riigikogu, aga kui see seal kolmes hääletusvoorus ei õnnestu, kutsutakse kokku valimiskogu, kuhu lisaks riigikogu liikmetele kuuluvad Eesti omavalitsuste esindajad. 2021. aastal kuulub valimiskogusse 107 kohalike omavalitsuste volikogude esindajat, seega on valimiskogus 208 liiget.

"Meedia kogu aeg küsib, ja et ei peaks keerutama ning ebalevaid vastuseid andma, otsustas volikogu oma esindaja juba varakult ära valida," lausus Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev. Teadaolevalt teistes Lääne-Viru kohalikes omavalitsustes valijameest veel nimetanud pole ja võimalik, et Rakvere vald on selles tegevuses ka üks esimesi Eestis.