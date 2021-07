Täna tähistab Kadrinast alguse saanud Loits oma 25 aasta juubelit ja esineb Vana-Vigalas toimuva Hard Rock laagri pealaval. Ühtlasi tähistab rokilaager oma 20. aastapäeva. Lembetu on kõigi kolme tähtpäeva üle uhke, sest need märgivad tema sõnul ühtaegu revolutsiooni ja stabiilsust. "Täna saab kangelane Loits 25 aastat vanaks, ja kuigi vahel on jäänud mulje, et ring hakkab täis saama, siis ei, Loits näitab taas irevil hambaid, jookseb uuesti, rind ees, turmtulle," rääkis Lembetu ja lubas, et seiklus ei ole veel läbi.