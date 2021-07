Martin Müürsepp tuleb suurte plaanidega tagasi Rakverre

Tänasest peatreeneri kohustusi kandva Müürsepa sõnul tuli pakkumine ootamatult ja kaalumisel oli teinegi pakkumine, aga lõpuks leidis ta rakendust tiimis, millega tegi tegusid aastate eest koduses korvpalliliigas. "Kindlasti tahaksin tõestada, et Rakvere klubiga on võimalik suuri asju teha," ütles värske Tarva peatreener. "Mul on väga positiivsed mälestused Rakverest ja selle pealt ei olnud väga raske seda otsust teha. Tean siinset kogukonda päris lähedalt ja olen sellega seotust tundnud. Kui nüüd lõpuks saab koroona seljatatud, saame ka rahva saali. Ootan huviga."

Tarva mänedžer Arnu Lippasaar lausus, et on asjade käiguga väga rahul. "Meil on väga hea meel, et ta nägi võimalust appi tulla. Vahepeal oli juttu sellestki, et ta läheb korvpalli juurest mõneks ajaks või sootuks üldse ära, aga Eesti korvpall oleks sellest kõvasti kaotanud," kõneles ta.