Vallimäel rõõmustavad sealseid kulgejaid linnuse loomad

Uurides Rakvere linnuses, kuidas läheb Indias tuntust kogunud (tõenäoliselt Rakvere kuulsaimal filmistaaril) eesel Mickensil, tuleb välja, et tema teledebüüte on koroonapandeemia tõttu edasi lükatud. Suurimateks üllatajateks on seal aga hoopis astmaatikust hobune ja kirev lambapere.