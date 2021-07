Ukulele tegusa perega on võimalik kokku saada täpselt valitud ajal, sest sealne rahvas niisama ei istu. Kuum juuni ja soojalt alanud juuli on baaripidajail käed-jalad tööd nii täis kuhjanud, et isegi rakke ei jõua enam tähele panna.

Hooaeg Ukuleles algab tavaliselt poolest maist ja kestab umbes septembri keskpaigani, see on baari projektijuhi Hannes Arvisto sõnul just paras aeg, et jõuab peo käima lükata, samas ära tüdineda mitte.