Rakke kultuurikeskus saab uuenenud ruumid ja perearstikeskuse

Rakke kultuurikeskuse juhataja Rene Põllumaa sõnul on maha lõhutud mitu vaheseina ja üles võetud põrandaid. Ta rääkis, et palju aega on kulunud eel- ning ettevalmistustöödele. “Tööd käivad, kohe-kohe alustatakse akende panekuga,” ütles Põllumaa.